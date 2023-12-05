В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
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Об этом сообщает URA.RU.
«С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.
В это время ночные температуры могут достигать -33 °С, в низинах — до -40 °С. Снегопады прекратятся.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.