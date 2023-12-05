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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

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ЦГМС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение на территории региона из-за надвигающихся аномальных холодов.
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU.

«С 7 по 11 декабря в большинстве районов области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

В это время ночные температуры могут достигать -33 °С, в низинах — до -40 °С. Снегопады прекратятся.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.

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