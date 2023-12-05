В Курганской области предупредили о морозах до -40 °С 7—9 декабря

Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды выпустил предупреждение о том, что в отдельных районах области ожидается понижение температуры воздуха до -40 °С.

Об этом информирует URA.RU.

В пресс-службе Упрдора «Южный Урал» сообщили, что с 6 по 11 декабря по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы.

«7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 °С», — уточнили в ведомстве.

В других областях региона в эти дни температура будет держаться в пределах -15…-20 °С.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.