В Курганской области предупредили о морозах до -40 °С 7—9 декабря
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Об этом информирует URA.RU.
В пресс-службе Упрдора «Южный Урал» сообщили, что с 6 по 11 декабря по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы.
«7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 °С», — уточнили в ведомстве.
В других областях региона в эти дни температура будет держаться в пределах -15…-20 °С.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.