В сети опубликован тизер комедии «Успешный» с Владимиром Сычёвым

Первый промо-ролик новой саркастической комедии об инфобизнесе от режиссёра «Полицейского с Рублёвки» Ильи Куликова с Владимиром Сычёвым и Ольгой Медынич появился в сети.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION. В центре сюжета — 30-летний неудачник Саша, роль которого исполнил Артём Сучков. Мужчина работает на складе магазина техники, копит на ипотеку, но пытается изображать из себя матёрого бизнес-тренера. Однажды героя приглашают провести тренинг для топ-менеджеров крупной компании, но быстро выясняется, что истинной целью была демонстрация бессмысленности подобных «уроков». Вместе с тем, генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин (Владимир Сычёв), давно потерявший вкус к жизни, неожиданно для себя решает нанять позитивного Сашу в качестве тренера личностного роста. В итоге герои должны разобраться в себе и понять, что такое настоящие успех и счастье.

«Людям очень важно понять, что такого волшебного успеха, волшебной таблетки не бывает. И если ты попадаешь на крючок — можешь потерять многое. Надо понимать, что то, к чему ты стремишься, можно достичь, но придётся чем-то пожертвовать. Люди, которые достигают высот, теряют свою человечность, потому что там, где большая прибыль — большая конкуренция. Для достижения такого успеха придётся отдать много от себя как от человека», — цитирует режиссёра Илью Куликова пресс-служба KION.

Ранее в сети стартовал показ нового сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с постановщиком в главной роли.