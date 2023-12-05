Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на содержание домашних животных

Финансовый университет при правительстве России и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы выяснить, сколько тратят россияне на содержание своих домашних питомцев. Выяснилось, что средний размер ежемесячных трат составляет 583 рубля.

При этом 39% укладываются в сумму до 500 рублей, а 12% тратят более 800 рублей в месяц, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что владельцев кошек больше (58,8%), чем владельцев собак (41,5%). Домашних грызунов, таких как крысы, мыши, хомяки или морские свинки, предпочитают только 3,8% россиян.

Декоративных птиц содержат 3,2%, аквариумных рыб — 1,9%, черепах и рептилий — 0,9%.

По экспертным оценкам, всего в России насчитывается до 40 млн домашних животных.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей. По её словам, детям чаще всего покупают грызунов (хомяков, морских свинок, кроликов), а взрослые, как правило, заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб.