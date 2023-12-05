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Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на содержание домашних животных

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Финансовый университет при правительстве России и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы выяснить, сколько тратят россияне на содержание своих домашних питомцев. Выяснилось, что средний размер ежемесячных трат составляет 583 рубля.
Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на содержание домашних животных
  • globallookpress.com
  • © Jochen Tack

При этом 39% укладываются в сумму до 500 рублей, а 12% тратят более 800 рублей в месяц, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что владельцев кошек больше (58,8%), чем владельцев собак (41,5%). Домашних грызунов, таких как крысы, мыши, хомяки или морские свинки, предпочитают только 3,8% россиян.

Декоративных птиц содержат 3,2%, аквариумных рыб — 1,9%, черепах и рептилий — 0,9%.

По экспертным оценкам, всего в России насчитывается до 40 млн домашних животных.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей. По её словам, детям чаще всего покупают грызунов (хомяков, морских свинок, кроликов), а взрослые, как правило, заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб.

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