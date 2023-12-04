В ГД попросили СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в СК и Роскомнадзор для проверки сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам Останиной, сериалы нужно проверить на предмет пропаганды и распространения в них запрещённой информации, причиняющей вред подрастающему поколению.

Она обратила внимание на случай, произошедший 2 декабря в Иркутске, когда на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, в результате чего мальчик скончался.

Преступление, по словам Останиной, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз подростками, убившими ребёнка.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Он рассказал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе начали подражать его персонажам и создали Telegram-каналы, назвав их в честь известных в прошлом организованных преступных групп Казани.