Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов
Советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песни «Наша служба и опасна, и трудна», скончался в возрасте 85 лет.
- Gettyimages.ru
Эту информацию РИА Новости подтвердила супруга Горохова Ада Шереметьева.
«Да, это так», — сказала она.
Ранее российская актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет.
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