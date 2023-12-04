Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов

Советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песни «Наша служба и опасна, и трудна», скончался в возрасте 85 лет.

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Эту информацию РИА Новости подтвердила супруга Горохова Ада Шереметьева. «Да, это так», — сказала она. Ранее российская актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет.