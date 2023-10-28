Умерла актриса Дарья Пешкова

Российская актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет.

Об этом информирует пресс-служба Театра имени Вахтангова.

«Сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой», — говорится в сообщении.

Пешкова известна своими театральными ролями. Актриса сыграла в постановках «Идиот», «Анна Каренина», «Живой труп», «Ромео и Джульетта».

Ранее стало известно, что российский и советский актёр Валентин Голубенко скончался в возрасте 82 лет.