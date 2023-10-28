Умерла актриса Дарья Пешкова
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Театра имени Вахтангова.
«Сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой», — говорится в сообщении.
Пешкова известна своими театральными ролями. Актриса сыграла в постановках «Идиот», «Анна Каренина», «Живой труп», «Ромео и Джульетта».
Ранее стало известно, что российский и советский актёр Валентин Голубенко скончался в возрасте 82 лет.