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В кемеровском заповеднике рассказали, как себя вести при встрече с совами

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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области дали рекомендации, как поступать при встрече с совами в городе.
В кемеровском заповеднике рассказали, как себя вести при встрече с совами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Совы прилетают зимой в город в поисках лёгкой добычи — городских птиц, крыс. В это время года в лесу тяжелее добывать корм», — рассказала орнитолог Татьяна Суркова.

Она отметила, что совы людей не боятся, так как они не представляют для них никакой угрозы.

«Спасать сову нужно, только если птица ослаблена, травмирована и сидит на земле», — добавила орнитолог.

Она рекомендовала в этом случае положить птицу в коробку и отвезти к ветеринарам или в центры реабилитации диких животных.

Ранее сообщалось, что в зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго.

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