В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго

В зоопарк Удмуртии доставили птенца розового фламинго, спасённого на территории Пермского края.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Птенец упал от усталости при перелёте. Его передали специалистам в ветеринарную клинику. Затем сотрудники Росприроднадзора и орнитологи зоопарка Удмуртии выехали за птенцом и привезли в республику.

Птица будет находиться на карантине. Ближе к весне её выпустят в общий вольер фламинго.

Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.