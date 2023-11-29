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В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго

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В зоопарк Удмуртии доставили птенца розового фламинго, спасённого на территории Пермского края.
В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Птенец упал от усталости при перелёте. Его передали специалистам в ветеринарную клинику. Затем сотрудники Росприроднадзора и орнитологи зоопарка Удмуртии выехали за птенцом и привезли в республику.

Птица будет находиться на карантине. Ближе к весне её выпустят в общий вольер фламинго.

Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.

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