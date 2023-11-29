В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Птенец упал от усталости при перелёте. Его передали специалистам в ветеринарную клинику. Затем сотрудники Росприроднадзора и орнитологи зоопарка Удмуртии выехали за птенцом и привезли в республику.
Птица будет находиться на карантине. Ближе к весне её выпустят в общий вольер фламинго.
Ранее сообщалось, что в Московской области пара краснокнижных орланов-белохвостов вывела птенца.