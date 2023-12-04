Фестиваль в ФРГ отказался сотрудничать с дирижёром из-за его работы в России
- globallookpress.com
«Мы обсуждаем поведение основателя с ним лично, а не публично. Приглашение Юстуса Франтца стало невозможным по множеству причин. Его деятельность в России — одна из них», — приводит слова интенданта фестиваля Кристиана Кунта Bild.
Издание также уточняет, что сам Франтц назвал поведение организаторов трусливым, и добавил, что с ним не выходили на прямой диалог, несмотря на планы. Артист отметил, что не намерен выпрашивать приглашение на мероприятие.
Ранее посол России в Аргентине заявил, что попытка недружественных стран отменить Россию в южноамериканской стране не состоялась.