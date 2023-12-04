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Фестиваль в ФРГ отказался сотрудничать с дирижёром из-за его работы в России

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Организаторы Музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна отказались от сотрудничества с одним из основателей мероприятия — дирижёром и пианистом Юстусом Франтцем. Причиной стало вхождение артиста в состав жюри Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Фестиваль в ФРГ отказался сотрудничать с дирижёром из-за его работы в России
  • globallookpress.com

«Мы обсуждаем поведение основателя с ним лично, а не публично. Приглашение Юстуса Франтца стало невозможным по множеству причин. Его деятельность в России — одна из них», — приводит слова интенданта фестиваля Кристиана Кунта Bild.

Издание также уточняет, что сам Франтц назвал поведение организаторов трусливым, и добавил, что с ним не выходили на прямой диалог, несмотря на планы. Артист отметил, что не намерен выпрашивать приглашение на мероприятие.

Ранее посол России в Аргентине заявил, что попытка недружественных стран отменить Россию в южноамериканской стране не состоялась.

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