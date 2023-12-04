RT в Telegram
Подпишись

Выставка о русском искусстве XIX—XX веков откроется в «Коломенском» 6 декабря

Короткая ссылка
В музее-заповеднике «Коломенское» 6 декабря откроется выставка «Русский стиль в искусстве в конце XIX — начале XX века».
Выставка о русском искусстве XIX—XX веков откроется в «Коломенском» 6 декабря

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В течение всего 2023 года музей отмечает 100-летие со дня основания, и этот проект будет ярким финалом юбилейного года, отметила его директор Марина Люльчук.

Выставка будет охватывать все направления и этапы развития русского стиля в декоративном искусстве.

Посетители смогут ознакомиться с деятельностью абрамцевского художественного кружка, которая представлена работами по проектам Елены Поленовой, Михаила Врубеля и других мастеров, а также увидеть коллекцию предметов из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, которые были выполнены в мастерских Торгово-промышленного музея кустарных изделий Московского губернского земства.

Местом проведения выставки выбран Дворец царя Алексея Михайловича.

Ранее сообщалось, что в Приморской государственной картинной галерее Владивостока открылась Международная выставка живописи и графики Ивана Шишкина при содействии научного архива Академии художеств и музеев из России и Беларуси, включая Самарский художественный музей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить