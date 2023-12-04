Выставка о русском искусстве XIX—XX веков откроется в «Коломенском» 6 декабря

В музее-заповеднике «Коломенское» 6 декабря откроется выставка «Русский стиль в искусстве в конце XIX — начале XX века».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В течение всего 2023 года музей отмечает 100-летие со дня основания, и этот проект будет ярким финалом юбилейного года, отметила его директор Марина Люльчук.

Выставка будет охватывать все направления и этапы развития русского стиля в декоративном искусстве.

Посетители смогут ознакомиться с деятельностью абрамцевского художественного кружка, которая представлена работами по проектам Елены Поленовой, Михаила Врубеля и других мастеров, а также увидеть коллекцию предметов из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, которые были выполнены в мастерских Торгово-промышленного музея кустарных изделий Московского губернского земства.

Местом проведения выставки выбран Дворец царя Алексея Михайловича.

Ранее сообщалось, что в Приморской государственной картинной галерее Владивостока открылась Международная выставка живописи и графики Ивана Шишкина при содействии научного архива Академии художеств и музеев из России и Беларуси, включая Самарский художественный музей.