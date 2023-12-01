Во Владивостоке открылась выставка живописи и графики художника Ивана Шишкина

В Приморской государственной картинной галерее Владивостока открылась Международная выставка живописи и графики Ивана Шишкина при содействии научного архива Академии художеств и музеев из России и Беларуси, включая Самарский художественный музей.

Об этом пишет sovainfo.ru со ссылкой на данные Министерства культуры области.

На выставке представлено более 150 предметов живописи, оригинальной и печатной графики из музеев Санкт-Петербурга, Серпухова, Нижнего Новгорода, Казани, Елабуги, Екатеринбурга, Хабаровска и Минска.

Самарский художественный музей передал во Владивосток три живописные работы и семь предметов графики знаменитого художника.

Экспозиция организована в рамках нацпроекта «Культура». Она будет доступна до конца марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском художественном музее 1 декабря открылась выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея».