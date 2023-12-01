В Новосибирске открылась выставка художественного серебра

В Новосибирском художественном музее 1 декабря открылась выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея».

Об этом сообщает Сиб.фм.

Экспозиция проходит в рамках XV Международного Рождественского фестиваля искусств под эгидой национального проекта «Культура».

На выставке представлено более 150 уникальных изделий мастеров из ведущих европейских центров золотого и серебряного дела: Аугсбурга, Лондона, Нюрнберга, Парижа и других.

«Большая часть предметов на ней представляется впервые, поэтому мы можем смело говорить, что этот проект действительно уникальный», — сообщила директор НГХМ Екатерина Болдырева на церемонии торжественного открытия экспозиции.

Выставка будет работать до 25 февраля 2024 г.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Коломенское во дворце царя Алексея Михайловича 30 ноября открылась выставка «В ожидании чуда».