В Новосибирске открылась выставка художественного серебра
- Gettyimages.ru
- © South_agency
Об этом сообщает Сиб.фм.
Экспозиция проходит в рамках XV Международного Рождественского фестиваля искусств под эгидой национального проекта «Культура».
На выставке представлено более 150 уникальных изделий мастеров из ведущих европейских центров золотого и серебряного дела: Аугсбурга, Лондона, Нюрнберга, Парижа и других.
«Большая часть предметов на ней представляется впервые, поэтому мы можем смело говорить, что этот проект действительно уникальный», — сообщила директор НГХМ Екатерина Болдырева на церемонии торжественного открытия экспозиции.
Выставка будет работать до 25 февраля 2024 г.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Коломенское во дворце царя Алексея Михайловича 30 ноября открылась выставка «В ожидании чуда».