RT в Telegram
Подпишись

В Новосибирске открылась выставка художественного серебра

Короткая ссылка
В Новосибирском художественном музее 1 декабря открылась выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея».
В Новосибирске открылась выставка художественного серебра
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

Об этом сообщает Сиб.фм.

Экспозиция проходит в рамках XV Международного Рождественского фестиваля искусств под эгидой национального проекта «Культура».

На выставке представлено более 150 уникальных изделий мастеров из ведущих европейских центров золотого и серебряного дела: Аугсбурга, Лондона, Нюрнберга, Парижа и других.

«Большая часть предметов на ней представляется впервые, поэтому мы можем смело говорить, что этот проект действительно уникальный», — сообщила директор НГХМ Екатерина Болдырева на церемонии торжественного открытия экспозиции.

Выставка будет работать до 25 февраля 2024 г.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Коломенское во дворце царя Алексея Михайловича 30 ноября открылась выставка «В ожидании чуда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить