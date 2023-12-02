Фильм «Военкоры-2» получил Гран-при фестиваля «Линия фронта»
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Фестиваль проходил в первый раз с 28 ноября по 1 декабря. В нём принимали участие работы из США, Германии, Сербии, Черногории, Белоруссии и Узбекистана.
Кинокартина режиссёра Михаила Бурова «Батальон «Крым». Фронтовые будни» победила в номинации «Короткометражный документальный фильм».
Приз зрительских симпатий получил фильм «Донбасс. Память поколений». Также он получил третье место в номинации «Полнометражный документальный фильм».
Кроме того, Ольга Кирий получила специальный диплом имени Бориса Максудова от жюри фестиваля.