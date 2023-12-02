Фильм «Военкоры-2» получил Гран-при фестиваля «Линия фронта»

Фильм Клима Поплавского «Военкоры-2» взял Гран-при международного фестиваля фильмов и медиапроектов «Линия фронта» в Ростове-на-Дону.

Фестиваль проходил в первый раз с 28 ноября по 1 декабря. В нём принимали участие работы из США, Германии, Сербии, Черногории, Белоруссии и Узбекистана.

Кинокартина режиссёра Михаила Бурова «Батальон «Крым». Фронтовые будни» победила в номинации «Короткометражный документальный фильм».

Приз зрительских симпатий получил фильм «Донбасс. Память поколений». Также он получил третье место в номинации «Полнометражный документальный фильм».

Кроме того, Ольга Кирий получила специальный диплом имени Бориса Максудова от жюри фестиваля.