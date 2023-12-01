Комендантский подъезд Эрмитажа закроют до 18 декабря в связи с ремонтом
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу музея.
На время ремонта проход для организованных групп на обзорные и детские экскурсии, в Бриллиантовую кладовую, а также для держателей карт Клуба Друзей Эрмитажа будет осуществляться через Малый Эрмитаж.
Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о целях Форума объединённых культур, который открылся в Санкт-Петербурге 16 ноября.