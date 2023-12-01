Комендантский подъезд Эрмитажа закроют до 18 декабря в связи с ремонтом

В Санкт-Петербурге Комендантский подъезд Государственного Эрмитажа будет закрыт для посетителей в период с 1 по 18 декабря в связи с проведением ремонтных работ в гардеробе.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу музея.

На время ремонта проход для организованных групп на обзорные и детские экскурсии, в Бриллиантовую кладовую, а также для держателей карт Клуба Друзей Эрмитажа будет осуществляться через Малый Эрмитаж.

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о целях Форума объединённых культур, который открылся в Санкт-Петербурге 16 ноября.