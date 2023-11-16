Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал о повестке Форума объединённых культур
«Весь форум ориентирован на будущее. Все заявленные на нём темы рассматриваются под углом: а как это будет? Какими станут театр, музей, кино, музыка, медиа?» — поделился он в интервью «Российской газете».
По его словам, в рамках форума будут подняты различные проблемы: применение ИИ в музейном деле, соотношение культуры и бизнеса.
«Да, собирая форум, мы доказываем, что мировой культурный дискурс продолжается с нашим участием», — добавил Пиотровский.
Он также отметил, что участниками мероприятия станут страны Персидского залива, Китай, Иран.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева назвали лауреатов театральной премии «Золотой Софит».