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Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал о повестке Форума объединённых культур

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Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что Форум объединённых культур, который откроется 16 ноября в Санкт-Петербурге, призван решить вопрос сохранения культуры в текущих условиях.

«Весь форум ориентирован на будущее. Все заявленные на нём темы рассматриваются под углом: а как это будет? Какими станут театр, музей, кино, музыка, медиа?» — поделился он в интервью «Российской газете».

По его словам, в рамках форума будут подняты различные проблемы: применение ИИ в музейном деле, соотношение культуры и бизнеса.

«Да, собирая форум, мы доказываем, что мировой культурный дискурс продолжается с нашим участием», — добавил Пиотровский.

Он также отметил, что участниками мероприятия станут страны Персидского залива, Китай, Иран.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева назвали лауреатов театральной премии «Золотой Софит».

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