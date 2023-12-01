Кинолог Голубев рассказал о способах подружить кошку с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как подружить кошку с собакой.

«Многие просто убеждены, что выражение «жить как кошка с собакой» — это реалии тех владельцев, которые живут под одной крышей с двумя животными сразу», — сказал кинолог в беседе с «Радио 1».

По мнению эксперта, при правильном поведении хозяина кошка и собака легко уживаются под одной крышей и даже дружат.

«Нет никакой генетический вражды между этими животными, они могут отлично ладить и с удовольствием взаимодействовать», — заявил Голубев.

Как отметил кинолог, важно разграничить территорию, следить за конфликтными ситуациями и уделять внимание обоим питомцам.

«Кошка и собака необязательно должны стать лучшими друзьями, поэтому не заставляйте их общаться друг с другом, если хотя бы одному из животных это не нравится», — заключил специалист.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что с появлением собаки меняется график жизни.