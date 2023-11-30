Кинолог Голубев напомнил, что с появлением собаки меняется график жизни
- Gettyimages.ru
Владельцу нужно будет перестраиваться на новый график и закладывать дополнительные траты на животное, поделился он в беседе с РИАМО.
Помимо прочего, хозяину потребуется получить новые знания о породе своего питомца, природных инстинктах, рабочих качествах и поведенческих особенностях. Для этого нужно будет изучить литературу, полезные статьи и мнения экспертов.
«Но к каким бы изменениям вам ни пришлось привыкать, собака в доме — это дополнительный повод для радости», — считает Голубев.
Ранее сообщалось, что Аналитический центр НАФИ провёл социологическое исследование, чтобы выяснить причины, по которым россияне не заводят питомцев.