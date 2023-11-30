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Кинолог Голубев напомнил, что с появлением собаки меняется график жизни

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев во Всемирный день домашних животных, 30 ноября, предупредил тех, кто планирует завести собаку, что им придётся внести ряд изменений в свой распорядок жизни.
Кинолог Голубев напомнил, что с появлением собаки меняется график жизни
  • Gettyimages.ru

Владельцу нужно будет перестраиваться на новый график и закладывать дополнительные траты на животное, поделился он в беседе с РИАМО.

Помимо прочего, хозяину потребуется получить новые знания о породе своего питомца, природных инстинктах, рабочих качествах и поведенческих особенностях. Для этого нужно будет изучить литературу, полезные статьи и мнения экспертов.

«Но к каким бы изменениям вам ни пришлось привыкать, собака в доме — это дополнительный повод для радости», — считает Голубев.

Ранее сообщалось, что Аналитический центр НАФИ провёл социологическое исследование, чтобы выяснить причины, по которым россияне не заводят питомцев.

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