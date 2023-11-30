Треть россиян не заводит домашних животных из-за нехватки времени
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Об этом сообщает газета «Известия».
Так, треть россиян (36%) признались, что у них не хватает времени на уход за животным, 27% сослались на отсутствие тех, с кем можно было бы временно оставить питомца, 18% объяснили свой отказ нежеланием видеть в доме шерсть и грязь, 17% сообщили, что завести питомца им не позволяют проблемы со здоровьем, а финансовые вопросы останавливают от этого шага 12% респондентов.
Также авторы исследования выяснили, что доля владельцев домашних животных среди россиян по разным оценкам колеблется в диапазоне от 68 до 84%.
Самые популярные питомцы — кошки: беспородные — 43%, породистые 25%. На втором месте — собаки: беспородные — 21%, породистые 17%. Остальных животных, включая птиц, рыб, грызунов, рептилий, заводят реже — их доля не превышает 8%.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно научить правильно выражать свои просьбы.