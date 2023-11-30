Треть россиян не заводит домашних животных из-за нехватки времени

Аналитический центр НАФИ провёл социологическое исследование ко Всемирному дню домашних животных, 30 ноября, чтобы выяснить причины, по которым россияне отказываются заводить питомцев.

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, треть россиян (36%) признались, что у них не хватает времени на уход за животным, 27% сослались на отсутствие тех, с кем можно было бы временно оставить питомца, 18% объяснили свой отказ нежеланием видеть в доме шерсть и грязь, 17% сообщили, что завести питомца им не позволяют проблемы со здоровьем, а финансовые вопросы останавливают от этого шага 12% респондентов.

Также авторы исследования выяснили, что доля владельцев домашних животных среди россиян по разным оценкам колеблется в диапазоне от 68 до 84%.

Самые популярные питомцы — кошки: беспородные — 43%, породистые 25%. На втором месте — собаки: беспородные — 21%, породистые 17%. Остальных животных, включая птиц, рыб, грызунов, рептилий, заводят реже — их доля не превышает 8%.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно научить правильно выражать свои просьбы.