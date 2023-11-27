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Кинолог Голубев: собаку можно научить выражать свои просьбы

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно научить правильно выражать свои просьбы.
Кинолог Голубев: собаку можно научить выражать свои просьбы
  • Gettyimages.ru

Предмет или действие нужно обозначать конкретным словом, тогда питомец быстрее запомнит его, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

К примеру, чтобы научить собаку сообщать, что она хочет пить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается её, нужно произносить вслух слово «Пить» и в этот момент доливать воду.

«Постепенно собака привыкнет к тому, что слово «Пить» обозначает именно воду в миске, и когда она захочет пить, надо подойти к миске и потыкать её», — сказал Голубев.

Также можно давать в зубы животному ошейник перед прогулкой, после чего надевать его и идти на улицу. Через какое-то время собака, услышав команду «Гулять», самостоятельно возьмёт ошейник в зубы.

Ранее кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска Виктория Фролова посоветовала постараться не допускать ситуаций, когда бездомные собаки могут напасть.

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