Кинолог Голубев: собаку можно научить выражать свои просьбы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаку можно научить правильно выражать свои просьбы.

Предмет или действие нужно обозначать конкретным словом, тогда питомец быстрее запомнит его, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

К примеру, чтобы научить собаку сообщать, что она хочет пить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается её, нужно произносить вслух слово «Пить» и в этот момент доливать воду.

«Постепенно собака привыкнет к тому, что слово «Пить» обозначает именно воду в миске, и когда она захочет пить, надо подойти к миске и потыкать её», — сказал Голубев.

Также можно давать в зубы животному ошейник перед прогулкой, после чего надевать его и идти на улицу. Через какое-то время собака, услышав команду «Гулять», самостоятельно возьмёт ошейник в зубы.

Ранее кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска Виктория Фролова посоветовала постараться не допускать ситуаций, когда бездомные собаки могут напасть.