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Более 23 тысяч жителей Подмосковья записались к ветеринарам онлайн

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Более 23 тыс. жителей Московской области оформили запись на приём к ветеринарному врачу через региональный портал госуслуг.
Более 23 тысяч жителей Подмосковья записались к ветеринарам онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На сегодняшний день жителям доступны 53 клиники государственной ветслужбы Подмосковья.

В ведомстве назвали наиболее распространённые причины обращений: вакцинация, а также стерилизация или кастрация животного.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, рассказал, что в столице продолжают активно развивать инфраструктуру для питомцев.

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