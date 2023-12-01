Более 23 тысяч жителей Подмосковья записались к ветеринарам онлайн

Более 23 тыс. жителей Московской области оформили запись на приём к ветеринарному врачу через региональный портал госуслуг.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На сегодняшний день жителям доступны 53 клиники государственной ветслужбы Подмосковья.

В ведомстве назвали наиболее распространённые причины обращений: вакцинация, а также стерилизация или кастрация животного.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, рассказал, что в столице продолжают активно развивать инфраструктуру для питомцев.