Более 23 тысяч жителей Подмосковья записались к ветеринарам онлайн
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
На сегодняшний день жителям доступны 53 клиники государственной ветслужбы Подмосковья.
В ведомстве назвали наиболее распространённые причины обращений: вакцинация, а также стерилизация или кастрация животного.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября, рассказал, что в столице продолжают активно развивать инфраструктуру для питомцев.