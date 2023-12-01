В Подмосковье создадут новую особо охраняемую природную территорию

В Московской области создадут государственный природный заказник «Васильевское Поречье» — особо охраняемую природную территорию.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минэкологии.

Как отметили в ведомстве, новый статус территории позволит защитить уникальные экосистемы от негативного воздействия человека.

В настоящее время там обитает 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные чёрный коршун и обыкновенный осоед.

После организации охранного режима площадь заказника к востоку от деревни Поречье составит 473 га.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год.