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В Подмосковье создадут новую особо охраняемую природную территорию

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В Московской области создадут государственный природный заказник «Васильевское Поречье» — особо охраняемую природную территорию.
В Подмосковье создадут новую особо охраняемую природную территорию
  • Gettyimages.ru
  • © Ukususha

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минэкологии.

Как отметили в ведомстве, новый статус территории позволит защитить уникальные экосистемы от негативного воздействия человека.

В настоящее время там обитает 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные чёрный коршун и обыкновенный осоед.

После организации охранного режима площадь заказника к востоку от деревни Поречье составит 473 га.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год.

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