В Ижевске состоится фестиваль любительских финно-угорских фильмов
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на городскую «Арт-резиденцию».
Отмечается, что кинопоказ приурочен к неделе удмуртского языка.
«Мордва, марийцы, удмурты, коми, ханты, манси, венгры, эстонцы, финны, саамы, карелы, вепсы, ижорцы, ливы, водь — финно-угорская география настолько обширна, что оправдывает включение в такой список даже слова «континент», — отметил куратор фестиваля Жон-Жон Сандыр.
Вход на мероприятие свободный.
Ранее в Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино.