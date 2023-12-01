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В Ижевске состоится фестиваль любительских финно-угорских фильмов

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В Ижевске (Удмуртия) 3 декабря 2023 года состоится фестиваль экспериментального любительского кино «Внутри». В программе мероприятия 18 фильмов.
В Ижевске состоится фестиваль любительских финно-угорских фильмов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на городскую «Арт-резиденцию».

Отмечается, что кинопоказ приурочен к неделе удмуртского языка.

«Мордва, марийцы, удмурты, коми, ханты, манси, венгры, эстонцы, финны, саамы, карелы, вепсы, ижорцы, ливы, водь — финно-угорская география настолько обширна, что оправдывает включение в такой список даже слова «континент», — отметил куратор фестиваля Жон-Жон Сандыр.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее в Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино.

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