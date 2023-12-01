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В Пермском крае в декабре ожидается до -35 °С

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Синоптики спрогнозировали сильные морозы в Пермском крае в декабре — до -35 °С.
В Пермском крае в декабре ожидается до -35 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Vera Aksionava

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Отмечается, что из-за арктического циклона температура воздуха в декабре будет ниже нормы на семь — десять градусов.

«В ночь на 4 декабря столбик термометра опустится до -15...-20 °С. Позже в регионе похолодает до -30 °С, а в низких местах края — до -35 °С», — рассказали в ГИС-центре.

Также указано, что на севере края осадков будет мало, а на юге снег будет идти в пределах нормы.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных и на следующей неделе.

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