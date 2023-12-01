В Московском зоопарке детёныш панды научился ползать

Детёныш панды из Московского зоопарка начал ползать. Об этом в соцсетях сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Это важный этап в развитии животного, теперь детёныш способен самостоятельно доползти до матери, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Акуловой.

По мнению специалистов-зоологов, детёныш правильно и хорошо сгибает задние лапы, опираясь на них при движении.

По словам директора Московского зоопарка, для комфортного размещения панд подготовили тёплое покрытие пола в вольере. Это специальный экологичный наливной пол, легко поддающийся санитарной обработке и дезинфекции.

В ноябре сообщалось, что панда Жуи из Московского зоопарка прошёл регулярное медицинское обследование.