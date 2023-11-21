RT в Telegram
Подпишись

В Московском зоопарке панда Жуи прошёл обследование

Короткая ссылка
Панда Жуи прошёл регулярное медицинское обследование в Московском зоопарке.
В Московском зоопарке панда Жуи прошёл обследование
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

«Осмотр начался с демонстрации зубов. Жуи привык полностью открывать рот и держать его так по просьбе кипера. С ним всё в порядке», — отметили в зоопарке.

Также отцу-панде измерили давление, взяли анализ крови, прослушали фонендоскопом и сделали УЗИ.

После чего отпустили на свежий воздух в уличный вольер.

Ранее сообщалось, что из Хабаровского края в Московский зоопарк привезли краснокнижного амурского тигра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить