В Московском зоопарке панда Жуи прошёл обследование

Панда Жуи прошёл регулярное медицинское обследование в Московском зоопарке.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

«Осмотр начался с демонстрации зубов. Жуи привык полностью открывать рот и держать его так по просьбе кипера. С ним всё в порядке», — отметили в зоопарке.

Также отцу-панде измерили давление, взяли анализ крови, прослушали фонендоскопом и сделали УЗИ.

После чего отпустили на свежий воздух в уличный вольер.

Ранее сообщалось, что из Хабаровского края в Московский зоопарк привезли краснокнижного амурского тигра.