RT в Telegram
Подпишись

В Московский зоопарк привезли амурского тигра

Короткая ссылка
Из Хабаровского края в Московский зоопарк привезли краснокнижного амурского тигра.
В Московский зоопарк привезли амурского тигра

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«11 ноября тигр прибыл в Центр воспроизводства редких видов животных. Пока он осваивается и ведёт себя довольно настороженно», — рассказали в столичном зоопарке.

Отправить его в искусственную среду обитания было решено после того, как он начал выходить к посёлкам Хабаровского края и нападать на собак.

У животного обнаружили повреждённую лапу, из-за травмы которой он не мог добывать себе пропитание в лесу.

После реабилитации в центре «Утёс» Хабаровского края и центре «Тигр» в селе Алексеевка Приморского края было принято решение передать его Московскому зоопарку.

Ранее сообщалось, что в Государственном зоопарке Удмуртии родился чёрный ягуар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить