В Московский зоопарк привезли амурского тигра

Из Хабаровского края в Московский зоопарк привезли краснокнижного амурского тигра.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«11 ноября тигр прибыл в Центр воспроизводства редких видов животных. Пока он осваивается и ведёт себя довольно настороженно», — рассказали в столичном зоопарке.

Отправить его в искусственную среду обитания было решено после того, как он начал выходить к посёлкам Хабаровского края и нападать на собак.

У животного обнаружили повреждённую лапу, из-за травмы которой он не мог добывать себе пропитание в лесу.

После реабилитации в центре «Утёс» Хабаровского края и центре «Тигр» в селе Алексеевка Приморского края было принято решение передать его Московскому зоопарку.

Ранее сообщалось, что в Государственном зоопарке Удмуртии родился чёрный ягуар.