Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 памятников архитектуры

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 памятников культурного наследия.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Среди победителей — павильоны ВДНХ №1 «Центральный», №31 «Геология» и №51 «Мясная промышленность», Театр эстрады, Фанагорийские казармы, доходный дом Натальи Тюляевой.

Также мэр отметил, что за 13 лет в Москве было отреставрировано около 2,2 тыс. памятников архитектуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы отреставрировано 30 объектов культурного наследия на ВДНХ.