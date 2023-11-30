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Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 памятников архитектуры

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 памятников культурного наследия.
Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 28 памятников архитектуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Среди победителей — павильоны ВДНХ №1 «Центральный», №31 «Геология» и №51 «Мясная промышленность», Театр эстрады, Фанагорийские казармы, доходный дом Натальи Тюляевой.

Также мэр отметил, что за 13 лет в Москве было отреставрировано около 2,2 тыс. памятников архитектуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы отреставрировано 30 объектов культурного наследия на ВДНХ.

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