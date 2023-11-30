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В Удмуртии ожидаются ночные морозы до -17 °С и туман в выходные

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Синоптики спрогнозировали в Удмуртии в выходные, 2—3 декабря, похолодание до -17 °С и туман.
В Удмуртии ожидаются ночные морозы до -17 °С и туман в выходные
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

По прогнозу, в субботу, 2 декабря, днём -4...-9 °С, ветер южный 4—9 м/с. Ночью температура -7...-12 °С, ожидается снег, ветер восточный, северо-восточный, 6—11 м/с.

В воскресенье, 3 декабря, днём -6...-11 °С. Ветер северный, северо-западный, 6—11 м/с, преимущественно без осадков. Ночью -8...-13 °С.

Также ночью и утром 1 декабря 2023 года местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, передаёт izhlife.ru.

Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что метеоролог Татьяна Позднякова выразила мнение, что южные циклоны всегда представляют опасность, поскольку море ещё довольно тёплое, а территория уже заснежена.

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