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В Москве новых хозяев обрели более 2000 животных из приютов с начала года

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С начала 2023 года более двух тысяч животных из приютов обрели новых хозяев в Москве — более 1750 собак и 400 кошек.
В Москве новых хозяев обрели более 2000 животных из приютов с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Животные в приютах привиты, стерилизованы и чипированы. Выбрать питомца можно предварительно или при личном посещении. При себе нужно иметь паспорт.

В приютах о животных заботятся ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации и волонтёры.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей.

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