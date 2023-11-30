В Москве новых хозяев обрели более 2000 животных из приютов с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.
Животные в приютах привиты, стерилизованы и чипированы. Выбрать питомца можно предварительно или при личном посещении. При себе нужно иметь паспорт.
В приютах о животных заботятся ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации и волонтёры.
Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей.