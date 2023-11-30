В Москве новых хозяев обрели более 2000 животных из приютов с начала года

С начала 2023 года более двух тысяч животных из приютов обрели новых хозяев в Москве — более 1750 собак и 400 кошек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Животные в приютах привиты, стерилизованы и чипированы. Выбрать питомца можно предварительно или при личном посещении. При себе нужно иметь паспорт.

В приютах о животных заботятся ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации и волонтёры.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей.