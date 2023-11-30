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Герпетолог Черлин посоветовал не трогать найденную в доме змею

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Герпетолог (специалист по рептилиям) Владимир Черлин рассказал, что делать в случае обнаружения в квартире или доме змеи. Он посоветовал накрыть животное тазом, не прикасаясь к нему, и вызвать спасателей.
Герпетолог Черлин посоветовал не трогать найденную в доме змею
  • Gettyimages.ru

«Накройте, положите сверху что-то тяжёлое и ожидайте специалистов. Но трогать её нельзя, есть масса неядовитых змей, которые здорово кусаются, как собака, которая хоть и не ядовитая, но серьёзно кусается», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Так специалист прокомментировал инцидент, произошедший накануне в подмосковном Красногорске, когда мужчина нашёл тигрового питона на лестничной площадке в ЖК и забрал его к себе домой. Об этом стало известно из соцсетей.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о необычных животных у москвичей. По её словам, детям чаще всего покупают грызунов (хомяков, морских свинок, кроликов), а взрослые, как правило, заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб.

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