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Метеоролог Терешонок: в Москве на Новый год ожидается мороз и много снега

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок спрогнозировал морозную и снежную погоду на Новый год в Москве.
Метеоролог Терешонок: в Москве на Новый год ожидается мороз и много снега
  • Gettyimages.ru

«Тенденция погоды у нас такая, что морозы не уходят. Будем надеяться, что и дальше не уйдут. Снег тоже вряд ли растает. Поэтому на Новый год будет снежная и морозная погода», — поделился эксперт в разговоре с сайтом «Москва 24».

Синоптик не исключил, что высота снежного покрова в столице к 31 декабря будет больше средних значений, то есть превысит 17 см.

Ранее сообщалось, что, согласно данным «Яндекс Погоды», в предстоящие выходные 2—3 декабря холоднее всего будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. Там ожидается до -5...-8 °С.

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