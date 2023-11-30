Зимний сезон в подмосковных парках открывается 1 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона.
Как рассказали в ведомстве, в парках Раменского, Орехово-Зуево, Шатуры, Чехова, Гагарина посетителей ждут развлекательные представления, анимационные шоу, мастер-классы, ярмарки, флешмобы, зимние соревнования, дегустации варенья и мёда.
Также весь сезон в парках будут работать резиденция и почта Деда Мороза.
Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.