Зимний сезон в подмосковных парках открывается 1 декабря

В парках Московской области 1 декабря откроется зимний сезон.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона.

Как рассказали в ведомстве, в парках Раменского, Орехово-Зуево, Шатуры, Чехова, Гагарина посетителей ждут развлекательные представления, анимационные шоу, мастер-классы, ярмарки, флешмобы, зимние соревнования, дегустации варенья и мёда.

Также весь сезон в парках будут работать резиденция и почта Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.