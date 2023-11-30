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Зимний сезон в подмосковных парках открывается 1 декабря

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В парках Московской области 1 декабря откроется зимний сезон.
Зимний сезон в подмосковных парках открывается 1 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона.

Как рассказали в ведомстве, в парках Раменского, Орехово-Зуево, Шатуры, Чехова, Гагарина посетителей ждут развлекательные представления, анимационные шоу, мастер-классы, ярмарки, флешмобы, зимние соревнования, дегустации варенья и мёда.

Также весь сезон в парках будут работать резиденция и почта Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.

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