Психолог Фёдорова: зрелая личность умеет нести ответственность за свои поступки

Коуч, психолог, эксперт по отношениям Анастасия Фёдорова назвала черты зрелой личности. Это в том числе умение нести ответственность за принятые решения.

Основа зрелой личности — формирование собственных суждений на основе своего опыта, выработка личного ценностного кодекса, отметила она в разговоре с РИАМО.

Невозможно быть зрелым без эмоционального интеллекта. Эмоции человека — это его личная зона ответственности, отметила Фёдорова.

Ещё одной чертой зрелой личности психолог считает умение выстраивать продуктивное общение, понимание ценностей других людей, отказ от давления и манипуляций.

При этом Фёдорова призвала с благодарностью относиться к вниманию других, принимая помощь как дар, а не как должное.

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