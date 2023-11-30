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Умные гаджеты для домашних животных приобретают 42% россиян

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Новое исследование, проведённое по случаю Всемирного дня домашних животных, 30 ноября, показало, что 42% россиян приобретают специальные гаджеты, помогающие в уходе за питомцами.
Умные гаджеты для домашних животных приобретают 42% россиян
  • Gettyimages.ru

Уход за животными — это одновременно ответственность и большое удовольствие, в этом признались почти все участники опроса restore, пишет «Газета.Ru».

Респонденты перечислили гаджеты, которые приобрели для своих животных: умные поилки — 11%, игрушки-тренажёры — 10%, умные ошейники с GPS-трекерами — 8%, автоматические кормушки — 5%, умные камеры видеонаблюдения — 4%.

Около 30% опрошенных тратят на своих питомцев в месяц в среднем до 5000 рублей, 39% — от 5000 до 10 000 рублей, 17% — до 15 000 рублей, 14% — более 15 000 рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября, рассказал, что в столице продолжают активно развивать инфраструктуру для питомцев.

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