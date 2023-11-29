Выставка «Освобождение Европы...» откроется в Москве 28 декабря
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
В экспозиции представлено около 400 экспонатов. Это произведения батальной живописи, уникальная графика, галерея портретов, мемориальные вещи, принадлежавшие императору Александру I, редкие образцы вооружения и обмундирования российской и европейской армий той эпохи, полковые регалии, ордена и медали, архивные документы и старинные печатные издания.
Организаторами проекта стали музей-заповедник «Бородинское поле» и Международная военно-историческая ассоциация при поддержке Министерства культуры России.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы начала работу выставка «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».