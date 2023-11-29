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Выставка «Освобождение Европы...» откроется в Москве 28 декабря

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В Государственном центральном музее современной истории России 28 декабря 2023 года музей-заповедник «Бородинское поле» представит проект «Освобождение Европы...», посвящённый 210-й годовщине сражения при Лейпциге.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В экспозиции представлено около 400 экспонатов. Это произведения батальной живописи, уникальная графика, галерея портретов, мемориальные вещи, принадлежавшие императору Александру I, редкие образцы вооружения и обмундирования российской и европейской армий той эпохи, полковые регалии, ордена и медали, архивные документы и старинные печатные издания.

Организаторами проекта стали музей-заповедник «Бородинское поле» и Международная военно-историческая ассоциация при поддержке Министерства культуры России.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы начала работу выставка «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».

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