Климатолог Юлкин прокомментировал ситуацию с айсбергом в Южном океане
- Gettyimages.ru
«Тревожно не то, что откололся конкретно этот айсберг, а то, что льды в Антарктиде нестабильны. Это означает, что этот айсберг ушёл и на его место спустится следующий язык. И будет такое последовательное сползание этих ледников в море», — сказал он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в результате уровень Мирового океана может начать подниматься.
Ранее сообщалось, что крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение.