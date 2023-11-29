Климатолог Юлкин прокомментировал ситуацию с айсбергом в Южном океане

Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что айсберг, отколовшийся от шельфа Бранта в Антарктиде и оказавшийся в Южном океане, сам по себе не опасен.

«Тревожно не то, что откололся конкретно этот айсберг, а то, что льды в Антарктиде нестабильны. Это означает, что этот айсберг ушёл и на его место спустится следующий язык. И будет такое последовательное сползание этих ледников в море», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в результате уровень Мирового океана может начать подниматься.

Ранее сообщалось, что крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение.