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Метеоролог Шувалов спрогнозировал продолжение снегопадов в ряде регионов до 1 декабря

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что мощные снегопады в некоторых регионах России будут действовать до 1 декабря.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал продолжение снегопадов в ряде регионов до 1 декабря
  • РИА Новости

«В среду утром, 29 ноября, с юго-запада к европейской территории России приблизится циклон, центр которого окажется в районе Смоленска. Под утро там начнутся снегопады», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметил специалист, снег также ожидается в Брянске, Курске и Белгороде.

«Всё пойдёт по тому же сценарию, что в понедельник наблюдали в Москве. Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10—15 см снега», — добавил Шувалов.

Кроме того, по словам синоптика, снегопад будет практически на всей западной половине европейской территории России.

«В четверг, 30 ноября, осадки будут продолжаться. В Москве, окрестных областях может добавиться ещё 5—8 см снега. В пятницу, 1 декабря, очередной циклон пройдёт от Брянска до Нижнего Новгорода и подсыпет снега на уровне 3—5 см. На этом эпоха активности южных циклонов завершается», — заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

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