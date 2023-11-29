Метеоролог Шувалов спрогнозировал продолжение снегопадов в ряде регионов до 1 декабря
- РИА Новости
«В среду утром, 29 ноября, с юго-запада к европейской территории России приблизится циклон, центр которого окажется в районе Смоленска. Под утро там начнутся снегопады», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.
Как отметил специалист, снег также ожидается в Брянске, Курске и Белгороде.
«Всё пойдёт по тому же сценарию, что в понедельник наблюдали в Москве. Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10—15 см снега», — добавил Шувалов.
Кроме того, по словам синоптика, снегопад будет практически на всей западной половине европейской территории России.
«В четверг, 30 ноября, осадки будут продолжаться. В Москве, окрестных областях может добавиться ещё 5—8 см снега. В пятницу, 1 декабря, очередной циклон пройдёт от Брянска до Нижнего Новгорода и подсыпет снега на уровне 3—5 см. На этом эпоха активности южных циклонов завершается», — заключил метеоролог.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.