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В России зафиксировали рост покупок билетов через театральные агентства

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Новое исследование показало, что число покупок билетов через театральные агентства выросло в России в 2023 году.
В России зафиксировали рост покупок билетов через театральные агентства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на CloudPayments

Отмечается, что за январь — ноябрь 2023 года онлайн-оборот театральных агентств вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, был зафиксирован рост покупок и в дни ноябрьских распродаж — во время первой ноябрьской распродажи «11.11» онлайн-оборот увеличился на 26%, а в «черную пятницу», 24—26 ноября, вырос на 21% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Как отметили специалисты, такой спрос связан с наступающими новогодними праздниками и разнообразием театральных постановок.

Ранее сообщалось, что в Приморье назвали лауреатов театральной премии «Серебряный медальон».

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