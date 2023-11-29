Ректор ГИТИС Заславский заявил, что отменить русскую культуру невозможно

Член Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил, что русскую культуру отменить невозможно.

«Обойтись без Достоевского невозможно просто потому, что если ты Достоевского читал, то он в тебе всё равно продолжает существовать. Если ты его не читал, то в тебе этой русской культуры как не было, так и не будет. То же самое как расслышать музыку Чайковского и забыть о ней однажды слышавшему уже невозможно», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, невозможно существовать без русской театральной и исполнительской школы.

Ранее художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе.