Ректор ГИТИС Заславский заявил, что отменить русскую культуру невозможно
- РИА Новости
«Обойтись без Достоевского невозможно просто потому, что если ты Достоевского читал, то он в тебе всё равно продолжает существовать. Если ты его не читал, то в тебе этой русской культуры как не было, так и не будет. То же самое как расслышать музыку Чайковского и забыть о ней однажды слышавшему уже невозможно», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, невозможно существовать без русской театральной и исполнительской школы.
Ранее художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе.