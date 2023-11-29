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Ректор ГИТИС Заславский заявил, что отменить русскую культуру невозможно

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Член Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» ректор ГИТИС Григорий Заславский заявил, что русскую культуру отменить невозможно.
Ректор ГИТИС Заславский заявил, что отменить русскую культуру невозможно
  • РИА Новости

«Обойтись без Достоевского невозможно просто потому, что если ты Достоевского читал, то он в тебе всё равно продолжает существовать. Если ты его не читал, то в тебе этой русской культуры как не было, так и не будет. То же самое как расслышать музыку Чайковского и забыть о ней однажды слышавшему уже невозможно», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, невозможно существовать без русской театральной и исполнительской школы.

Ранее художник Эрик Булатов высказался о попытках запрета русской культуры на Западе.

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