Синоптик Вильфанд предупредил об очень сильном дожде в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о погоде на юге России в ближайшие дни.

«Дело в том, что в связи с выходом средиземноморского циклона на европейскую Россию опять возникают условия для усиления ветрового режима на юге европейской России. И поэтому сегодня в Крыму прогнозируется сильный и очень сильный дождь. Это означает, что осадки будут превышать пороговое значение, после которого начинается понятие опасного явления. То есть интенсивность осадков будет большая», — отметил эксперт.

По его прогнозу, ожидается ветер до 25 м/с.

«Это тоже опасно, ветер, превышающий 25 м/с, уже ломает либо вырывает даже с корнем молодые деревца, плохо укреплённые крыши в старых домах начинают подниматься в воздух. В Краснодарском крае и сегодня, и завтра сильный и очень сильный дождь. Причём, этот дождь будет выпадать в виде ливня, поскольку там опять сформирован фронтальный раздел, где очень большая разница температур между северной и южной частями Краснодарского края», — заявил собеседник RT.

Вильфанд добавил, что в южной части будут «осадки в виде ливня при грозовой деятельности».

«В северных регионах Краснодарского края осадки в виде мокрого снега и дождя и усиление ветра до 29 м/с. Эта скорость ветра и количество осадков несопоставимы с тем, что было в понедельник, но прогнозируется повышение водности и притоков Кубани, и малых рек, которые впадают в Чёрное море, особенно в районе Геленджика и Туапсе», — заключил синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде на черноморском побережье.