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В Новосибирске планируют назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева

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Власти Новосибирска выберут улицу, которую назовут в честь композитора Эдуарда Артемьева.
В Новосибирске планируют назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева
  • Gettyimages.ru
  • © Ekaterina Oleshko

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Отмечается, что с инициативой переименования одной из улиц выступил режиссёр Никита Михалков на международном конкурсе-фестивале «Сибириада», проходящем под эгидой Артемьева.

Композитор писал музыку к кинокартинам Михалкова, а также к фильмам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова.

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