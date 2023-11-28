В Новосибирске планируют назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева
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Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Отмечается, что с инициативой переименования одной из улиц выступил режиссёр Никита Михалков на международном конкурсе-фестивале «Сибириада», проходящем под эгидой Артемьева.
Композитор писал музыку к кинокартинам Михалкова, а также к фильмам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского.
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