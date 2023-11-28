В Новосибирске планируют назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева

Власти Новосибирска выберут улицу, которую назовут в честь композитора Эдуарда Артемьева.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Отмечается, что с инициативой переименования одной из улиц выступил режиссёр Никита Михалков на международном конкурсе-фестивале «Сибириада», проходящем под эгидой Артемьева.

Композитор писал музыку к кинокартинам Михалкова, а также к фильмам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова.