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На уборку снега в Петербурге направили все ресурсы дорожных предприятий

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Работа по очистке улиц Санкт-Петербурга от снега проводится с привлечением всех ресурсов дорожных предприятий. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.
На уборку снега в Петербурге направили все ресурсы дорожных предприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Tanchic

Как следует из опубликованного в Telegram пресс-службой губернатора Петербурга сообщения, пересменка водителей и механизаторов производится в скользящем графике. Это делается для того, чтобы часть техники постоянно оставалась на линии.

«Во время сильного снегопада основными видами работ являются непрерывное прометание проезжей части, расчистка площадок остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, а также тротуаров на ширину одного прохода техники», — указывается в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил россиян о новых южных циклонах, которые должны прийти в декабре.

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