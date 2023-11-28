Синоптик Шувалов спрогнозировал приход новых южных циклонов в декабре

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что жителей России ждёт переменчивая погода в декабре.

Погода в первый зимний месяц преподнесёт немало сюрпризов, поделился специалист в интервью с Радио Sputnik.

«Внутри месяца скачки давления, перепады температуры от морозов к оттепели и от оттепели к морозам будут достаточно регулярными. Тот снег, который лёг, вряд ли сойдёт к Новому году», — отметил Шувалов.

При этом, по его словам, южные циклоны, которые придут в Центральную Россию в декабре, будут менее мощными, чем тот, что обрушился на некоторые регионы страны накануне.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов спрогнозировал уход южного циклона из Москвы в сторону Минска и Санкт-Петербурга.