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Климатолог Кислов спрогнозировал уход циклона из Москвы в сторону Минска и Петербурга

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Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Климатолог Кислов спрогнозировал уход циклона из Москвы в сторону Минска и Петербурга
  • Gettyimages.ru

«Циклон накануне был в Стамбуле, перешёл Чёрное море. Вихрь довольно крупный. Явление было спрогнозировано, циклон очень быстро движется. Снегопад, который в Москве идёт, и потепление — это связано с ним, он зацепил нас своей восточной периферией, где перемещается тёплый воздух», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дальше циклон будет в таком же темпе уходить на Минск, затем окажется западнее Санкт-Петербурга, после чего уйдёт в сторону Финляндии.

«То есть в Москве должно похолодать через какое-то время. Неприятно будет, если произойдёт резкое похолодание в течение суток, будет ощутимо и чётко ниже нуля», — отметил Кислов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.

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