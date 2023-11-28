Телебашню Нижнего Новгорода украсит подсветка в поддержку акции «Сохраним лес»
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Грани телебашни окрасятся в зелёный цвет, а на медиаэкране отобразится бегущая строка с названием акции, передаёт ИА «Время Н».
Тематическая иллюминация на телебашне зажжётся дважды за вечер: с 16:30 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 мск.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.