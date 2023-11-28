В подмосковной усадьбе представят выставку, посвящённую братьям Маковским

В Московской области на базе Серпуховского историко-художественного музея открывается выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир». Она будет проходить с декабря этого года по май 2024-го.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры и туризма региона.

Экспозиция состоит их 87 картин из собраний 12 федеральных музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Проект будет представлен в выставочном пространстве обновлённого Каретного сарая, входящего в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых, которая является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось о выставке «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров», которая будет проходить в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го.