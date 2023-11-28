RT в Telegram
Подпишись

В подмосковной усадьбе представят выставку, посвящённую братьям Маковским

Короткая ссылка
В Московской области на базе Серпуховского историко-художественного музея открывается выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир». Она будет проходить с декабря этого года по май 2024-го.
В подмосковной усадьбе представят выставку, посвящённую братьям Маковским
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры и туризма региона.

Экспозиция состоит их 87 картин из собраний 12 федеральных музеев, в том числе Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Проект будет представлен в выставочном пространстве обновлённого Каретного сарая, входящего в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых, которая является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось о выставке «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров», которая будет проходить в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить