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Кинолог Голубев предупредил о риске кражи собаки из-за выкупа

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев посоветовал на прогулке не оставлять собаку одну и не спускать её с поводка, в противном случае её могут похитить.
Кинолог Голубев предупредил о риске кражи собаки из-за выкупа
  • Gettyimages.ru
  • © Pepsona

У животного должны быть чип и клеймо, а на ошейнике — адресник, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».

Голубев рекомендовал владельцам домашних животных отказаться от самовыгула, не оставлять их одних, например, привязанными у магазина. Животные без контроля со стороны хозяина могут попасть в беду, напомнил кинолог.

По его словам, собаку могут украсть ради выкупа, и в этом случае воруют даже беспородных животных, поскольку за них можно получить деньги.

Ранее кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска Виктория Фролова посоветовала постараться не допускать ситуаций, когда бездомные собаки могут напасть.

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