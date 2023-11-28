В сети вышел трейлер фильма «Онегин»

В сети состоялась премьера трейлера мелодрамы «Онегин», основанной на романе в стихах А.С. Пушкина.

Видео опубликовано на YouTube-канале студии «Атмосфера кино».

Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян. По его словам, «Евгений Онегин» — это «многогранная история о любви и чести».

«Надеюсь, что вся моя карьера, мой опыт и скромный талант были залогом того, чтобы получить возможность создать этот фильм, — написал постановщик в своём Telegram-канале. — История о девушке, которая пронесла любовь через всю свою жизнь и осталась верна своей судьбе! История о мужчине, который в поисках себя упустил свой шанс прожить жизнь достойно и без сожалений! Это одновременно простая и невероятно глубокая история, в которой любишь и сопереживаешь всем героям, понимая и принимая их. Это великое произведение. Энциклопедия русской жизни. Наша ДНК».

Роль Онегина в ленте исполняет Виктор Добронравов («Солдатик», «Огонь»), Ленского играет Денис Прытков («Инсомния»), а образ Татьяны Лариной создаёт Лиза Моряк («Артек. Большое путешествие»). Также в актёрский состав вошли Таня Сабинова, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая и другие.

В прокат фильм выйдет 7 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер полнометражной картины «Триггер. Фильм».