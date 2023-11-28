Синоптик Ильин спрогнозировал до -13 °С в ночь на 29 ноября в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что ночь со вторника на среду, 29 ноября, может стать самой холодной на этой неделе в Москве.

«Ночь со вторника на среду станет самой холодной на рабочей неделе: температура может опуститься до -11…-13 °С», — поделился он в беседе с «Вечерней Москвой».

Температура воздуха днём будет держаться в диапазоне -6…-11 °С, а уже в четверг, 30 ноября, в городе снова возможно кратковременное потепление, отметил Ильин.

По его словам, в столицу вернутся сильные снегопады, а порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей России о приходе новых южных циклонов в декабре.